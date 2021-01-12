Палац Путіна, "Холостяк" і Гордон: найпопулярніші серед українців YouTube-відео у 2021 році

YouTube представив рейтинг найпопулярніших в Україні відео 2021 року - тобто таких, що набрали найбільше переглядів.

Про це йдеться у блозі Google Україна, пише Громадське.

Найчастіше українці дивилися інтерв'ю відомих людей, телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. Лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального про палац Путіна в Геленджику.

Друге місце посідає випуск російського шоу "Что было дальше" за участі російських блогерів. А третє - інтерв'ю українського відеоблогера Івана Рудського (EeOneGuy) Юрію Дудю. Після виходу відео блогер скаржився, що журналіст вирізав частину його слів про Голодомор та НКВС.

До десятки найпопулярніших відео також потрапило інтерв'ю Моргенштерна Дмитру Гордону, перша серія серіалу "Папік" та перший випуск шоу "Холостяк 11".

Також Google наводить перелік найпопулярніших музичних відео. На першому місці кліп на пісню "Родной" від співачки LOBODA.

Також серед найпопулярніших відео року кліп румунської співачки Minelli на пісню "Rampampam", кліпи Насті Каменських, Тіни Кароль. Кліп на пісню «Гуси» від Wellboy став єдиною українськомовною композицією в рейтингу.

Десятка найпопулярніших відео в Україні у 2021 році:

Дворец для Путина. История самой большой взятки

Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Ивангай - где он пропадал / вДудь

Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021

ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !

Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021

MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал

Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]

ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Десятка найпопулярніших музичних відео:

LOBODA - Родной (Премьера клипа, 2021)

Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021

Minelli - Rampampam | Official Video

MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО

Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)

Max Barskih & Zivert — Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА

Artik & Asti - Истеричка (Official Video)

Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021

Wellboy - Гуси

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації запропонувало компанії Google залучити незалежних українських редакторів, які займатимуться підбором контенту для сторінок українського YouTube Music і YouTube.