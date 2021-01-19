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Пандемія і війська у Вашингтоні: інавгурація Байдена буде безпрецедентною в історії США

Інавгурація обраного президента Джо Байдена 20 січня через пандемії коронавірусу і підвищені заходи безпеки не буде схожа на жодну попередню церемонію в американській історії.
Пандемія і війська у Вашингтоні: інавгурація Байдена буде безпрецедентною в історії США Фото: Українська правда

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання The Hill.

Байден складе присягу перед невеликим натовпом в умовах глобальної пандемії і безпрецедентною військової мобілізації в Вашингтоні з метою забезпечення безпеки Капітолію, який лише два тижні тому штурмували прихильники Дональда Трампа, спровоковані теорією змови.

Фото: Європейська правда

Команда Байдена закликала людей залишатися вдома, і 200 000 квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1000 лише для членів Конгресу, колишніх президентів і високопосадовців.

Трамп, якому в Сенаті загрожує другий процес імпічменту за його роль у заворушеннях, стане першим чинним президентом з 1869 року, що не буде присутнім на інавгурації. 

Історики кажуть, що в сучасну політичну епоху ніколи не було інавгурації при таких екстремальних обставинах. Вони вказують на інавгурацію Авраама Лінкольна під час Громадянської війни і на присягу Франкліна Рузвельта під час Великої депресії, як останні приклади інавгурації на тлі такого рівня розбіжностей і невизначеності.

В день інавгурації у Вашингтоні буде 21 000 солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Військові побудували навколо Капітолію "зелену зону", де звели паркан з колючого дроту.

Фото: Європейська правда

Рух транспорту в Вашингтоні різко обмежили. Національна алея, зазвичай є місцем масових зібрань простих американців, що прямують до Вашингтона, щоб відзначити історичний день, буде закрита.

Багато з головних заходів, пов'язаних з інавгурацією, транслюватимуться онлайн або по телебаченню, а не проходити особисто, в тому числі віртуальний парад по всій країні і спеціальний випуск в прайм-тайм за участю зірок, який вийде в ефір в середу ввечері.

Обраний президент виступить з західного фасаду Капітолію США, заявивши, що він "не боїться" з'являтися на публіці. На східному фасаді Капітолію пройде "Оглядова конференція" - традиція, що охоплює всі роди збройних сил, на якій новий головнокомандувач перевіряє готовність військ.

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19 01 2021 14:56
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