Папа Лев XIV закликав Іран і Ізраїль до миру й відмови від війни

Заклик Папи пролунав на тлі продовження обміну вогнем і ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном.

Папа Римський Лев XIV закликав Іран та Ізраїль відмовитися від війни й розпочати щирий діалог задля миру. Він наголосив, що ніхто не має права загрожувати існуванню іншого.

Про це повідомляє Vatican News.

Папа Лев XIV засудив військову ескалацію між Іраном та Ізраїлем і знову закликав до діалогу та створення світу, вільного від ядерної загрози.

Під час свого звернення Папа Римський закликав лідерів Ірану та Ізраїлю відмовитися від війни та розпочати діалог заради спільного блага.

"У ці дні продовжують надходити новини, які викликають велике занепокоєння. Ситуація в Ірані та Ізраїлі серйозно погіршилася, і в такий делікатний момент я хочу ще раз наголосити на необхідності відповідальності та розсудливості", - зауважив він.

Папа також підкреслив необхідність "прагнення до побудови безпечнішого світу, вільного від ядерної загрози", яке, за його словами, "повинно реалізовуватися через шанобливі зустрічі та щирий діалог, щоб побудувати тривалий мир, заснований на справедливості, братерстві та спільному благу".

"Ніхто ніколи не повинен загрожувати існуванню іншого", - зазначив Лев XIV.

Заклик Папи пролунав на тлі продовження обміну вогнем і ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном після того, як у п'ятницю Ізраїль завдав удару по іранських ядерних об'єктах і військових базах.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Ізраїль зазнав масштабної атаки з боку Ірану із застосуванням безпілотників і балістичних ракет.