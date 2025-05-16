Папа Лев XIV запропонував Ватикан для переговорів між Україною і рф щодо припинення вогню

У Ватикані назвали результат зустрічей у Стамбулі "трагічним".

Новий Папа Римський Лев XIV пропонує Ватикан як переговорний майданчик між Україною та росією після того, як стало очевидно, що перемовини у Стамбулі не приведуть до бажаного результату.

Про це пише італійське видання La Stampa.

"Все це трагічно, тому що ми сподівалися, що розпочнеться процес, можливо повільний, але з мирним вирішенням конфлікту. А замість цього ми знову на початку", – заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін на полях заходу, присвяченого саміту в Стамбулі.

"Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація дуже складна, драматична", – додав Паролін.

Папа має намір, відзначив він, "за необхідності надати Ватикан, Святий Престол, для проведення безпосередньої зустрічі між двома сторонами".