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ПОЛІТИКА

Папа Римський може підтримати мирний план, що відкриває шлях до поступок для росії

12 листопада 2024, 21:12
Папа Римський може підтримати мирний план, що відкриває шлях до поступок для росії
Фото: Vatican Media
Папа Франциск може підтримати мирне рішення, яке не зустрічає схвалення з боку НАТО та більшості європейських країн.

Папа Римський Франциск може підтримати мирну угоду, що, ймовірно, допоможе новообраному президенту США Дональду Трампу переконати Україну в необхідності територіальних поступок на користь росії.

Про це заявив посол Угорщини у Ватикані Едуард Габсбург, повідомляє The Independent.

За його словами, нещодавній візит понтифіка до Угорщини свідчить про його симпатію до країни та спільне прагнення до припинення війни в Україні. Він зазначив, що на цьому фоні Папа Франциск може підтримати мирне рішення, яке не зустрічає схвалення з боку НАТО та більшості європейських країн.

"З новим президентом Трампом у нас є союзник, який ясно заявив, навіть у своїй промові в ніч виборів, що хоче покласти край війнам, включно з війною в Україні. Це наповнює мене надією", - підкреслив посол.

Габсбург зазначив, що під час минулого президентства Трампа політичні відносини між Угорщиною та США були на піку. Переговори між країнами займали центральне місце в питаннях вирішення міжнародних конфліктів.

"У нас дійсно є надія, що венгерсько-американське політичне співробітництво повернеться до свого піку: ми розділяємо схожі погляди на мир, нелегальну міграцію та захист сімей. Я вважаю, що зараз більше шансів, ніж будь-коли, що мир нарешті повернеться в Україну після майже тисячі днів війни", - сказав Габсбург.

УгорщинаПапа Францискмирний план Трампа

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