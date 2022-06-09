Папа Римський може приїхати в Україну після 15 вересня

Лікар наразі заборонив йому поїздки

Папа Римський Франциск заявив, що лікар поки що забороняє йому поїздку до Києва чи Москви.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN Portugal, пише "Європейська правда".

Франциск заявив, що робить все можливе для припинення війни в Україні, перебуваючи у постійному контакті з президентами Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним.

"Візит перебуває у підвішеному стані. Досі не знаю. Я розмовляю з ними. Завтра, наприклад, матиме телефонну розмову з президентом Зеленським. Подивимося", - сказав Франциск.

Визнавши, що шлях діалогу у зв'язку з цією війною "важкий", Папа Франциск сказав, що точно не поїде до України чи Росії до своєї поїздки до Казахстану, запланованої на 13-15 вересня 2022 року.

"Зараз я не можу поїхати, бо після поїздки до Канади трохи сповільнилося відновлення коліна і лікар мені заборонив. Але я підтримую зв'язок телефоном... І роблю, що можу. І я прошу всіх зробити те, що вони можуть", - сказав він.

Папа також сказав, що кілька представників Ватикану перебували у Києві з початку війни: "Моя присутність там сильна".