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Папа Римський може приїхати в Україну після 15 вересня
Папа Римський Франциск. Фото: AFP
Папа Римський Франциск заявив, що лікар поки що забороняє йому поїздку до Києва чи Москви.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN Portugal, пише "Європейська правда".
Франциск заявив, що робить все можливе для припинення війни в Україні, перебуваючи у постійному контакті з президентами Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним.
"Візит перебуває у підвішеному стані. Досі не знаю. Я розмовляю з ними. Завтра, наприклад, матиме телефонну розмову з президентом Зеленським. Подивимося", - сказав Франциск.
Визнавши, що шлях діалогу у зв'язку з цією війною "важкий", Папа Франциск сказав, що точно не поїде до України чи Росії до своєї поїздки до Казахстану, запланованої на 13-15 вересня 2022 року.
"Зараз я не можу поїхати, бо після поїздки до Канади трохи сповільнилося відновлення коліна і лікар мені заборонив. Але я підтримую зв'язок телефоном... І роблю, що можу. І я прошу всіх зробити те, що вони можуть", - сказав він.
Папа також сказав, що кілька представників Ватикану перебували у Києві з початку війни: "Моя присутність там сильна".
Раніше повідомлялося, що Папа Римський засуджує війну росії проти України.
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06 09 2022 08:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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