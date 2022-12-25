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Папа Римський на Різдво закликав пам’ятати про українців та назвав російську війну «третьою світовою»

25 грудня 2022, 16:20
Папа Римський на Різдво закликав пам’ятати про українців та назвав російську війну «третьою світовою»
Фото: РБК-Україна
Папа Римський Франциск у своїй різдвяній проповіді закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні

Папа Римський Франциск у своїй різдвяній проповіді закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні, пише Vatican News.

"Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни" - сказав Папа.

Він також закликав бути готовими до конкретних жестів солідарності, щоби допомагати тим, хто страждає.

Також папа попросив бога просвітити "уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безумній війні!".

"Наш час відчуває великий голод миру також і в інших регіонах, на інших театрах цієї третьої світової війни" – додав Папа Римський.

 


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