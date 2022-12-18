Папа Римський назвав війну в Україні "світовою" і не бачить її швидкого кінця

Папа Римський Франциск назвав війну в Україні глобальною і не вірить, що вона закінчиться в найближчій перспективі.

Про це сказав Папа Римський в інтерв'ю іспанській газеті АВС

"Я не бачу кінця в найближчій перспективі, тому що це глобальна війна. Давайте не будемо забувати про це. Є багато рук, які помішують котел війни. Це глобально. Я думаю, що війна починається тоді, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробовувати і продавати. На карту поставлено дуже багато чого", - заявив Папа Римський.

За словами Папи Франциска, Ватикан робить усе, що може, але "вони не слухають".

"Те, що відбувається в Україні, жахає. Там так багато жорстокості. Це справді дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Папа Римський закликав святкувати Різдво скромніше, а заощаджене передати в Україну.