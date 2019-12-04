Папа Римський поцілував ноги лідерам Південного Судану, закликавши їх не повертатися до війни

"Я прошу вас, як брата, залишитися в мирі. Я прошу вас серцем, рухайтеся вперед. Буде багато проблем, але вони не подолають нас. Вирішуйте свої проблеми"

Папа Римський Франциск поцілував ноги лідерам Південного Судану, закликавши їх поважати перемир’я і не повертатися до громадянської війни.

Папа закликав президента країни Сальви Кііра, його колишнього заступника Рієка Мачара, який став лідером повстанців, та ще тр віце-президентів дотримуватися миру та зобов’язань про створення уряду наступного місяця. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.

"Я прошу вас, як брата, залишитися в мирі. Я прошу вас серцем, рухайтеся вперед. Буде багато проблем, але вони не подолають нас. Вирішуйте свої проблеми", - сказав Папа Римський.

"Лідери були приголомшені, коли 82-річний Папа, який страждає від хронічного болю в ногах, з допомогою своїх помічників став на коліна, щоб поцілувати ноги їм і кільком іншим людям в кімнаті", - зазначає Reuters.

Агентство пише, що Папа звернувся до лідерів країни, оскільки у Південному Судані зростало занепокоєння, що мирна угода, яка завершила жорстоку п’ятирічну громадянську війну в Південному Судані, може опинитися під загрозою через переворот у сусідньому Судані.

Нагадаємо, президент Судану, Омар Хасан аль-Башир, який правив країною 30 років, пішов у відставку на тлі масових протестів у країні.

Аль-Башир склав повноваження на вимогу військових.