Папа Римський поцілував ноги лідерам Південного Судану, закликавши їх не повертатися до війни
Папа закликав президента країни Сальви Кііра, його колишнього заступника Рієка Мачара, який став лідером повстанців, та ще тр віце-президентів дотримуватися миру та зобов’язань про створення уряду наступного місяця. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.
"Я прошу вас, як брата, залишитися в мирі. Я прошу вас серцем, рухайтеся вперед. Буде багато проблем, але вони не подолають нас. Вирішуйте свої проблеми", - сказав Папа Римський.
"Лідери були приголомшені, коли 82-річний Папа, який страждає від хронічного болю в ногах, з допомогою своїх помічників став на коліна, щоб поцілувати ноги їм і кільком іншим людям в кімнаті", - зазначає Reuters.
Агентство пише, що Папа звернувся до лідерів країни, оскільки у Південному Судані зростало занепокоєння, що мирна угода, яка завершила жорстоку п’ятирічну громадянську війну в Південному Судані, може опинитися під загрозою через переворот у сусідньому Судані.
Нагадаємо, президент Судану, Омар Хасан аль-Башир, який правив країною 30 років, пішов у відставку на тлі масових протестів у країні.
Аль-Башир склав повноваження на вимогу військових.
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