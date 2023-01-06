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CУСПІЛЬСТВО

Папа Римський привітав християн із Різдвом та закликав їх до миру в Україні

06 січня 2023, 16:31
Папа Римський привітав християн із Різдвом та закликав їх до миру в Україні
Фото: РБК-Україна
Пантифік закликав вірян до конкретних кроків щодо досягнення миру в Україні

Папа Римський Франциск у своїй промові сьогодні, у п’ятницю, 6 січня, привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів та закликав усіх до миру в Україні,  повідомляє Vatican News.

Папа Римський закликав вірян до конкретних кроків щодо досягнення миру в Україні.

"Дорогі браття й сестри, від щирого серця вітаю спільноти східних Церков, як католицькі, так і православні, які завтра святкуватимуть Господнє Різдво", - сказав він.

Раніше, у своїй Різдв’яній промові 25 грудня понтифік звернувся до вірян і закликав тих хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні.


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