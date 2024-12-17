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ПОЛІТИКА

Папа Римський розповів, що його ледь не вбили в Іраку в 2021 році

17 грудня 2024, 15:42
Папа Римський розповів, що його ледь не вбили в Іраку в 2021 році
Фото: telegraf.com.ua
Франциска хотіла підірвати терористка-смертниця.

Папу Римського Франциска хотіла підірвати терористка-смертниця під час його візиту до Іраку у 2021 році.

Про це сам понтифік розповів у своїх мемуарах, уривки з яких опублікували у газеті Corriere della Sera, передає Politico

"Майже всі радили мені відмовитися від цієї поїздки", — написав Франциск в автобіографії.

Зокрема, під час першого в історії візиту Папи Римського до Іраку Франциск відвідував Мосул, друге за величиною місто країни. У 2014 році його захопили терористи з "Ісламської держави", а  у 2017 році іракські сили їх звідти вибили. Внаслідок окупації та боїв більша частина міста, включно з багатовіковими католицькими церквами, стала руїнами.

Франциск у своїх мемуарах пише, що британська розвідка попередила владу Іраку про жінку з вибухівкою, там своєю чергою повідомили про це військову поліцію Ватикану. Терористка прямувала до Мосула з наміром підірвати себе та Папу. Також туди вирушив фургон на повній швидкості "з тим самим наміром", додав понтифік.

Зазначається, що у той час папа у північному Іраку відвідав зруйновану церкву та провів молитви з християнським населенням регіону, яке було змушене тікати через бойовиків "ІДІЛ". Пізніше він запитав свою службу безпеки, що сталося з терористкою.

"Їх тут більше немає. Іракська поліція перехопила їх і змусила підірватися", — відповів командир.

Папа Римський Франциск є священником з Аргентини та отримав свою посаду у 2013 році після відставки Бенедикта XVI. Більшу частину свого папства він провів у віддалених від Риму регіонах. У вересні він завершив турне Азією та Океанією, хоча його хворобливе здоров’я змусило скасувати деякі зустрічі.

ІракПапа Римський

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