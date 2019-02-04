Папа Римський: Церква мусить визнати історію чоловічого домінування, аби не перетворитися на музей

Церква не може погодитися з усіма ідеями, які "пропонують деякі феміністичні групи"

Католицька церква мусить визнати історію чоловічого домінування та сексуального насильства над жінками та дітьми, вважає Папа Римський Франциск.

Папа Франциск вважає, що церква має відновити свою репутацію серед молоді, інакше ризикує перетворитися на музей, повідомляє Reuters з посиланням на заяву понтифіка.

Він додав, що сексуальне насильство з боку духовенства було "трагедією". Він просить молодь допомоги церкві "у цей темний момент".

У той же час понтифік зазначив, що церква не може погодитися з усіма ідеями, які "пропонують деякі феміністичні групи", натякнувши на заборону жінкам бути священиками.