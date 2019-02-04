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Папа Римський: Церква мусить визнати історію чоловічого домінування, аби не перетворитися на музей

Церква не може погодитися з усіма ідеями, які "пропонують деякі феміністичні групи"
Католицька церква мусить визнати історію чоловічого домінування та сексуального насильства над жінками та дітьми, вважає Папа Римський Франциск.
Папа Римський: Церква мусить визнати історію чоловічого домінування, аби не перетворитися на музей Фото: Vatican Media

Папа Франциск вважає, що церква має відновити свою репутацію серед молоді, інакше ризикує перетворитися на музей, повідомляє Reuters з посиланням на заяву понтифіка.

Він додав, що сексуальне насильство з боку духовенства було "трагедією". Він просить молодь допомоги церкві "у цей темний момент".

У той же час понтифік зазначив, що церква не може погодитися з усіма ідеями, які "пропонують деякі феміністичні групи", натякнувши на заборону жінкам бути священиками.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск попросив вибачення за численні випадки сексуального насильства щодо дітей та жінок у Римо-католицькій церкві в Ірландії.

 

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02 04 2019 15:54
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