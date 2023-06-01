ПАР розглядає можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб уникнути арешту путіна – Reuters

Пропонують Китай, адже там проходив минулий саміт у 2022 році. Остаточного рішення поки немає.

Південна Африка розглядає можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб уникнути арешту путіна за ордером Міжнародного кримінального суду Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Цей варіант набув популярності серед південноафриканських політиків. Пропонують Китай, адже там проходив минулий саміт у 2022 році. Остаточного рішення поки немає.

Колишній президент Південної Африки Табо Мбекі, чиї погляди на міжнародні відносини мають великий вплив серед урядовців, заявив 25 травня в інтервʼю, що саміт навряд чи відбудеться в Південній Африці.

"Через наші юридичні зобовʼязання ми повинні заарештувати президента путіна, але ми не можемо цього зробити", — сказав Мбекі.

30 травня стало відомо, що у Південно-Африканській Республіці заявили, що нададуть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей під час саміту БРІКС Bloomberg: ПАР гарантувала дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС, на який планує приїхати путін, однак ці імунітети не скасовують жодних ордерів від Міжнародних трибуналів.

Південна Африка — країна, яка підписала Римський статут. З огляду на це вона змушена заарештувати путіна. Влада ПАР запевнила, що буде дотримуватись юрисдикції Міжнародного кримінального суду Південна Африка заперечила вихід з Міжнародного кримінального суду. Однак у минулому порушувала свою згоду з Римським статутом, коли не арештувала колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якому висунули звинувачення в геноциді та злочинах проти людяності.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путінаМіжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалося трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає ордер на арешт чинного президента. Арештувати його може країна, яка ратифікувала Римський статут.