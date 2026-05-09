Парад у москві вперше за 20 років відбувся без техніки та за участю солдатів КНДР

09 травня 2026, 11:53
Парад у москві вперше за 20 років відбувся без техніки та за участю солдатів КНДР
У москві на Красній площі завершився парад до Дня перемоги. Вперше з 2007 року він пройшов без військової техніки – міноборони росії пояснило це "поточною оперативною обстановкою". Захід тривав близько 45 хвилин.

Серед іноземних гостей – білоруський диктатор лукашенко, лідери Лаосу та Малайзії, ватажки невизнаних Абхазії та Південної Осетії. В останній момент до москви прилетіли президенти Казахстану Токаєв і Узбекистану Мірзійоєв. Словацький прем'єр Роберт Фіцо також прибув до москви, однак заздалегідь заявив, що на парад не піде. У параді не брали участі учні суворовських і нахімовського училищ, однак повітряну частину не скасовували.

Окремою колоною вперше промарширували військові КНДР – ті, що воювали на боці росії в Курській області.

Тим часом жителі москви масово скаржилися на збої мобільного інтернету: не працювали банківські додатки, месенджери, СМС і навіть сайти з "білого списку". Деякі повідомляли про проблеми з телебаченням.

Нагадаємо, напередодні президент України Зеленський підписав указ, яким "дозволив" проведення параду на Червоній площі та виключив її з зони українських ударів на 9 травня.

SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
