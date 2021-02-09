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Паралімпіада-2020: плавець Максим Крипак побив рекорд світу та завоював четверту золоту медаль

Український плавець здолав дистанцію за 57:19 секунд
Український плавець Максим Крипак встановив рекорд у запливі на 100 метрів на спині та завоював уже четверту золоту медаль на цьогорічних Паралімпійських іграх у Токіо.
Паралімпіада-2020: плавець Максим Крипак побив рекорд світу та завоював четверту золоту медаль Український плавець Максим Крипак Фото: Національний паралімпійський комітет України

Про це повідомили у Міжнародному паралімпійському комітеті, пише "Громадське".

Так, український плавець здолав дистанцію за 57:19 секунд. На другому і третьому місцях опинилися Стефано Раймонді з Італії з показником 59:36 та Флоран Маре з Франції з показником 1:01.30.

У фінальному запливі також брав участь інший український спортсмен Станіслав Попов, який посів сьоме місце.

Для Максима Крипака це вже четверте "золото" на Паралімпіаді-2020. До того він став чемпіоном на дистанції 100 метрів вільним стилем, 100 метрів батерфляєм та 400 метрів вільним стилем. Окрім того, Крипак має одну срібну медаль та одну бронзову.

Які результати України?

За дев'ятий день змагань Україна здобула вже 7 медалей. Окрім Крипака, "золото" здобули Марія Помазан у змаганнях зі штовхання ядра та Владислав Загребельний зі стрибків у довжину. Єлизавета Мерешко отримала срібну нагороду у плаванні на дистанції 400 м вільним стилем із рекордом Європи. Також срібло здобули Віктор Дідух та Максим Ніколенко в тенісі.

Олексій Данилюк завоював бронзову медаль у кульовій стрільбі.

Всього за 9 днів змагань (станом на 12:30) Україна здобула на Паралімпіаді у Токіо вже 81 медаль. З них 20 золотих, 37 срібних та 24 бронзові. Наразі Україна посідає 4-е місце за кількістю виборених нагород та 5-е - за кількістю здобутого "золота". А втім, змагання ще тривають, тож результати можуть змінюватися.

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02 09 2021 14:54
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