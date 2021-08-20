Паркан на кордоні Литви і Білорусі планують побудувати до вересня 2022 року проєкті передбачено, що загородження повинні бути стійкі до погодних умов, "агресивних речовин", вологи, зведені з урахуванням особливостей грунту

МВС Литви пропонує, щоб зведення паркану на кордоні з Білоруссю довжиною понад 500 кілометрів, було завершено до вересня 2022 року, на проєкт буде виділено 152 млн євро.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi. У проєкті постанови уряду, який він буде обговорювати в понеділок, передбачені і конкретні деталі. Захисний паркан, тобто стовпи зі спіральним, непрохідним колючим дротом, повинні бути висотою не менше чотирьох метрів. Додатково колючий дріт буде протягнуто і з білоруської сторони. У проєкті передбачено, що загородження повинні бути стійкі до погодних умов, "агресивних речовин", вологи, зведені з урахуванням особливостей грунту. Проєкт передбачає обладнання воріт для обслуговування прикордонної території. Паркан на кордоні з Білоруссю вирішено будувати через наплив нелегальних мігрантів, з яким в останні місяці зіткнулася країна. В Литву через кордон з Білоруссю в цьому році потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Влада Литви називає потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму. Читайте також: За липень до Литви через Білорусь прибули понад 2600 мігрантів

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