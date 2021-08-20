ПОЛІТИКА НОВИНИМВС Литви пропонує, щоб зведення паркану на кордоні з Білоруссю довжиною понад 500 кілометрів, було завершено до вересня 2022 року, на проєкт буде виділено 152 млн євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Паркан на кордоні Литви і Білорусі планують побудувати до вересня 2022 року
проєкті передбачено, що загородження повинні бути стійкі до погодних умов, "агресивних речовин", вологи, зведені з урахуванням особливостей грунту
Фото: Getty Images
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
У проєкті постанови уряду, який він буде обговорювати в понеділок, передбачені і конкретні деталі. Захисний паркан, тобто стовпи зі спіральним, непрохідним колючим дротом, повинні бути висотою не менше чотирьох метрів. Додатково колючий дріт буде протягнуто і з білоруської сторони.
У проєкті передбачено, що загородження повинні бути стійкі до погодних умов, "агресивних речовин", вологи, зведені з урахуванням особливостей грунту.
Проєкт передбачає обладнання воріт для обслуговування прикордонної території.
Паркан на кордоні з Білоруссю вирішено будувати через наплив нелегальних мігрантів, з яким в останні місяці зіткнулася країна.
В Литву через кордон з Білоруссю в цьому році потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Влада Литви називає потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.
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