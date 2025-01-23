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ПОЛІТИКА

Парламент Естонії закликав світ до підтримки Грузії та введення санкцій проти влади Тбілісі

23 січня 2025, 12:46
Парламент Естонії закликав світ до підтримки Грузії та введення санкцій проти влади Тбілісі
Фото: Scanpix / Postimees
Парламент Естонії висловлює підтримку демократичним силам Грузії.

Парламент Естонії ухвалив заяву, що закликає світову громадськість зробити конкретні кроки для захисту і підтримки законного президента, громадянського суспільства і демократично налаштованих демонстрантів у Грузії.

Про це повідомляє ERR.

Представлену 49 депутатами заяву "На підтримку народу Грузії" підтримали 59 депутатів, проти проголосували 9. Згідно із заявою, результати парламентських виборів, які відбулися в жовтні минулого року в Грузії в умовах насильства і залякування населення, не відображають вільну волю грузинського народу.

"Партія "Грузинська мрія", яка підтримується російською федерацією і перебуває при владі, використовує нечесні результати виборів, щоб домогтися повного контролю над державними установами та придушити опозицію і громадянське суспільство", – наголошується в заяві.

Відтак депутати не визнають парламент і уряд Грузії, які були сформовані після парламентських виборів, а також законність призначеного на посаду президента Михеїла Кавелашвілі, але визнає законність президентки Саломе Зурабішвілі та її спроби завершити в державі конституційну кризу.

Парламент Естонії висловлює підтримку демократичним силам Грузії, які вимагають проведення нових парламентських виборів, та засуджує жорстоке придушення протестів.

Також у заяві парламент закликає парламенти інших країн засудити насильство, здійснене керівним у Грузії режимом, та закликає Європейську комісію і держави-члени ЄС встановити санкції щодо політиків і офіційних осіб Грузії, причетних до насильницького придушення мирних демонстрацій.

Також у заяві звучить заклик істотно обмежити спілкування з урядовими інституціями Грузії до проведення вільних і справедливих виборів.

вибориГрузіяЕстонія

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