Парламент Франції на тлі протестів відкликав статтю про заборону публікувати фото силовиків

Депутат уточнив, що законопроєкт не забороняє фіксувати на фото та відео роботу силовиків під час затримань та публікувати ці знімки в інтернеті

Правляча коаліція в Національних зборах (нижній палаті парламенту) Франції 30 листопада відкликала статтю 24 запропонованого до розгляду законопроєкту "Про глобальну безпеку", яка забороняє публікувати зображення поліцейських.

Про це розповів лідер фракції "Вперед, республіка!" Крістоф Кастанер, повідомляє "Громадське".

За його словами, депутати вже повернулися до роботи над документом. Статтю законопроєкту відкликали через протестні акції та заворушення.

Кастанер заявив, що при створенні документу "в жодному разі не переслідувалася мета обмежити свободу преси або свободу поширення й отримання інформації". Його, мовляв, хотіли ухвалити для захисту поліцейських від цькування. Карати за таке планували ув’язненням терміном до одного року.

Депутат уточнив, що законопроєкт не забороняє фіксувати на фото та відео роботу силовиків під час затримань та публікувати ці знімки в інтернеті.

На тлі протестів

Розгляд законопроєкту "Про глобальну безпеку" почався 18 листопада. Його схвалила нижня палата парламенту і мала підтримати верхня палата, а потім підписати президент.

Після цього у Франції почалися масові протестні акції. 28 листопада, за даними Міністерства внутрішніх справ, загалом у містах країни на вулиці вийшли 133 тисячі людей, найбільше - в Парижі (46 тисяч).

Протестувальники вбачають у цьому грубе порушення свободи слова. А каталізатором протесту став випадок з публікацією відео, на якому поліцейські б’ють темношкірого чоловіка, ймовірно, за те, що той був без маски.

Тож учасники акцій вимагали не лише скасувати передбачене законопроєктом обмеження, а й загалом виступили проти поліцейського насилля та расизму.