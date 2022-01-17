Парламент Франції остаточно схвалив запровадження COVID-паспортів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За відповідну урядову ініціативу проголосували 215 депутатів, проти - 58.
Таким чином, COVID-сертифікати стануть обов’язковими для відвідування ресторанів, кафе, кінотеатрів, а також для поїздок залізницею. Нині всі ці опції доступні для невакцинованих за наявності негативного тесту на коронавірус.
Зазначається, що Франція переживає п’яту хвилю пандемії COVID-19, у країні фіксують понад 300 тисяч нових випадків за добу. Проте у порівнянні з першою хвилею у березні-квітні 2020 року істотно скоротилася смертність та кількість госпіталізованих.
За останніми даними МОЗ Франції, дві дози вакцини отримали 78% жителів країни.
Нагадаємо, що сенат Франції схвалив у четвер останні заходи уряду для боротьби з коронавірусом, включаючи вакцинну перепустку.
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