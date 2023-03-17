Парламент Угорщини призначив новий термін ратифікації вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

Тепер це 31 березня.

Правляча партія Угорщини "Фідес" встановила черговий крайній термін голосування за ратифікацію протоколів про прийняття Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного Альянсу – останній день березня.



Про це повідомляє HVG.

Нова дата була узгоджена на засіданні профільного парламентського комітету в другій половині дня в четвер. За даними джерела HVG, причину затримки заступник лідера фракції "Фідесу" Дьордь Балла пояснив так: "Брюссель бреше, як свиня".



Як зазначає видання, ймовірно, Балла мав на увазі тривалий конфлікт Угорщини з Європейською комісією через заморожені виплати з фондів ЄС. Таким чином, угорська влада вперше визнала це причиною затримки ратифікації.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та інші угорські посадовці стверджували, що не пов'язують розширення НАТО з поточними переговорами з питань верховенства права в Брюсселі, тобто не використовують відкладення питання НАТО як шантаж.