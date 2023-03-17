Матеріали:
Теми:

Парламент Угорщини призначив новий термін ратифікації вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

17 березня 2023, 10:43
Парламент Угорщини призначив новий термін ратифікації вступу Фінляндії та Швеції в НАТО
Фото: Главком
Тепер це 31 березня.

Правляча партія Угорщини "Фідес" встановила черговий крайній термін голосування за ратифікацію протоколів про прийняття Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного Альянсу – останній день березня.

Про це повідомляє HVG.

Нова дата була узгоджена на засіданні профільного парламентського комітету в другій половині дня в четвер. За даними джерела HVG, причину затримки заступник лідера фракції "Фідесу" Дьордь Балла пояснив так: "Брюссель бреше, як свиня".

Як зазначає видання, ймовірно, Балла мав на увазі тривалий конфлікт Угорщини з Європейською комісією через заморожені виплати з фондів ЄС. Таким чином, угорська влада вперше визнала це причиною затримки ратифікації.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та інші угорські посадовці стверджували, що не пов'язують розширення НАТО з поточними переговорами з питань верховенства права в Брюсселі, тобто не використовують відкладення питання НАТО як шантаж.

УгорщинаШвеціяНАТОФінляндіяпарламентвійна в Україні

Останні матеріали

Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Політика
Війна з бюрократією Пентагону. Як малі виробники дронів пробиваються до України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 березня 2023, 09:19
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Політика
Ризики Бахмута. Проте згодом Північний Кавказ може несподівано вибухнути – Hudson Institute
Переклад iPress – 16 березня 2023, 16:33
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Політика
Не без тиску. Провідні музеї світу потихеньку українізують твори мистецтва зі своїх колекцій – CNN
Переклад iPress – 16 березня 2023, 12:11
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Примирення між Саудівською Аравією та Іраном може вплинути на континент. Як США залишилися поза грою – західні ЗМІ
Політика
Примирення між Саудівською Аравією та Іраном може вплинути на континент. Як США залишилися поза грою – західні ЗМІ
15 березня 2023, 12:17
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється