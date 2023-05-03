Парламент Угорщини схвалив продовження надзвичайних повноважень Орбана через війну в Україні

Особливий правовий режим надзвичайного стану дозволяє уряду ухвалювати ключові рішення - наприклад, про обмеження цін на енергоресурси - без схвалення парламенту.

Парламент Угорщини проголосував у середу за продовження надзвичайного стану у зв'язку з війною в Україні до 25 листопада.

Про це повідомило угорське видання Telex.

За це рішення проголосували 132 депутати, 52 депутатів були проти, шість утрималися.

Уряд Угорщини запровадив надзвичайний стан у травні 2022 року у зв'язку з війною в Україні. Відтоді його кілька разів продовжували, востаннє - в листопаді минулого року.

Ухвалення рішення обґрунтували такими аргументами, як ефективна відповідь на війну, що точиться по сусідству, допомога біженцям і запобігання шкідливим економічним наслідкам.

Нагадаємо, що в липні 2022 року під керівництвом прем'єр-міністра Угорщини створили новий орган - Раду оборони, яка має "особливі повноваження" для "захисту безпеки й суверенітету" країни.