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ПОЛІТИКА

Парламентська Асамблея НАТО закликала надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території росії

27 травня 2024, 16:56
Парламентська Асамблея НАТО закликала надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території росії
Фото: Steppe
Йдеться про зняття певних обмежень на ураження легітимних цілей вглибині росії.

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по цілях на території російської федерації. 

Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Чернєв зазначив, що рішення вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було.

"Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території рф. Йдеться про зняття певних обмежень на ураження легітимних цілей вглибині росії", – зазначив депутат.

Тепер парламентарі матимуть юридичні підстави для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди, аби рішення було втілене у життя, зазначив Чернєв.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-партнерів із закликом дозволити Україні наносити удари по військовим цілям на території російської федерації за допомогою західної зброї.

війнаНАТОзброя

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