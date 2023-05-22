Парламентська Асамблея НАТО запевняє у незмінній підтримці України та закликає прискорити постачання військової техніки

Також у ПА НАТО говорять про "необхідність твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття нею членства в НАТО".

22 травня Парламентська Асамблея НАТО, яка визнала злочини росії проти України геноцидом, закликала підтвердити на липневому саміті Альянсу, що "законне місце країни – в НАТО і що Україна стане членом Альянсу".

Відповідне звернення міститься у декларації Парламентської асамблеї НАТО, що об’єднала 31 країну-члена Альянсу.

Асамблея пообіцяла зберегти "непохитну" підтримку України і закликала лідерів Альянсу прискорити поставки винищувачів та іншої військової техніки, необхідної Києву в його боротьбі проти російської агресії.

"Війна росії має на меті знищити демократію в Україні і тим самим підірвати цінності, які є фундаментальними для НАТО і всього демократичного, цивілізованого і мирного світу", – йдеться в декларації. – "У відповідь, саміт НАТО, запланований на 11-12 липня у Вільнюсі, повинен "збільшити і прискорити політичну, військову, розвідувальну, фінансову, тренувальну та гуманітарну підтримку, а також зберегти цю підтримку доти, поки Україна не переможе і не відновить у повному обсязі свою територіальну цілісність".

Також у декларації зазначено, що уряди і парламенти країн-членів Альянсу повинні "домовитися про наступні важливі кроки на шляху до членства України в НАТО" і підкреслити "необхідність твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття нею членства в НАТО".

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Сьогодні, чинячи мужній опір російській агресії, Україна захищає нашу спільну безпеку, наші цінності і міжнародний порядок, заснований на правилах. На карту поставлено майбутнє цього міжнародного порядку", – заявила президент ПА НАТО Жоель Гарріо-Майлам.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане запевнив Асамблею, що лідери Альянсу під час зустрічі у Вільнюсі надішлють "потужний сигнал" про подальшу підтримку України.