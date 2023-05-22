Парламентська Асамблея НАТО запевняє у незмінній підтримці України та закликає прискорити постачання військової техніки
22 травня Парламентська Асамблея НАТО, яка визнала злочини росії проти України геноцидом, закликала підтвердити на липневому саміті Альянсу, що "законне місце країни – в НАТО і що Україна стане членом Альянсу".
Відповідне звернення міститься у декларації Парламентської асамблеї НАТО, що об’єднала 31 країну-члена Альянсу.
Асамблея пообіцяла зберегти "непохитну" підтримку України і закликала лідерів Альянсу прискорити поставки винищувачів та іншої військової техніки, необхідної Києву в його боротьбі проти російської агресії.
"Війна росії має на меті знищити демократію в Україні і тим самим підірвати цінності, які є фундаментальними для НАТО і всього демократичного, цивілізованого і мирного світу", – йдеться в декларації. – "У відповідь, саміт НАТО, запланований на 11-12 липня у Вільнюсі, повинен "збільшити і прискорити політичну, військову, розвідувальну, фінансову, тренувальну та гуманітарну підтримку, а також зберегти цю підтримку доти, поки Україна не переможе і не відновить у повному обсязі свою територіальну цілісність".
Також у декларації зазначено, що уряди і парламенти країн-членів Альянсу повинні "домовитися про наступні важливі кроки на шляху до членства України в НАТО" і підкреслити "необхідність твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття нею членства в НАТО".
"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Сьогодні, чинячи мужній опір російській агресії, Україна захищає нашу спільну безпеку, наші цінності і міжнародний порядок, заснований на правилах. На карту поставлено майбутнє цього міжнародного порядку", – заявила президент ПА НАТО Жоель Гарріо-Майлам.
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане запевнив Асамблею, що лідери Альянсу під час зустрічі у Вільнюсі надішлють "потужний сигнал" про подальшу підтримку України.