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ПОЛІТИКА

Парламентські вибори без опозиції: Узбекистан формує лояльний до президента орган

27 жовтня 2024, 13:11
Парламентські вибори без опозиції: Узбекистан формує лояльний до президента орган
Фото: з вільних джерел
Цьогоріч в Узбекистані вперше випробують змішану систему виборів.

В Узбекистані проходять парламентські вибори. Оскільки опозиційних партій немає, у країні, найімовірніше, створять законодавчий орган, лояльний до президента Шавката Мірзійоєва.

Про це пишуть агентство Reuters, узбецьке медіа «Курсив» та узбецька редакція BBC.

Цьогоріч в Узбекистані вперше випробують змішану систему виборів шляхом голосування за депутатів і партії. Ще одна новизна цих виборів — майже половина кандидатів у парламент — жінки. Це серйозний крок для країни до гендерної рівності.

У виборах беруть участь кандидати від пʼяти політичних партій — Народно-демократичної партії, Соціал-демократичної партії "Адолат", Демократичної партії "Національне відродження", Ліберально-демократичної партії та Екологічної партії. Активісти називають їх маріонетковими, мовляв, вони живуть з державного бюджету.

Парламент Узбекистану рідко виступає проти законів, розроблених кабінетом Мірзійоєва. Це говорить про те, що влада залишається зосередженою в руках президента.

Президент Шавкат Мірзійоєв очолює найбільш густонаселену країну Центральної Азії (37 мільйонів мешканців) з 2016 року. Він здобув популярність завдяки ліберальним економічним реформам і пом’якшенню суворих обмежень політичних, релігійних і медійних свобод, які вводив його попередник Іслам Карімов.

Узбекистанвибори

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