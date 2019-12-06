Вакарчук виключив двох мажоритарників зі списку своєї партії

Партія "Голос" Святослава Вакарчука виключила двох людей з переліку кандидатів у депутати в одномандатних округах

Мажоритарників прибрали зі списку, через невідповідність критеріям політсили.

Напередодні активісти руху ЧЕСНО надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу № 22) був пов’язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку, повідомляє прес-служба "Голосу", інформує "Громадське".

А прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу № 217) активісти знайшли у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року.

"Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується при виборі всіх без виключення кандидатів", — заявили у політсилі. Там також закликали активістів і надалі повідомляти про випадки недоброчесності.

"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — зазначила антикорупційна активістка Олександра Устінова.

Нагадаємо, напередодні лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його політсила виконає будь-яке рішення Конституційного суду щодо указу президента Зеленського про розпуск Верховної Ради.

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