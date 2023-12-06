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Партія Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС – Reuters

06 грудня 2023, 15:25
Партія Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС – Reuters
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
В Угорщині вважають, що на сьогодні немає умов для початку переговорів про членство України в ЄС.

У середу, 6 грудня, керівна партія Угорщини подала до парламенту резолюцію, в якій закликала уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Західні журналісти зазначають, що Будапешт "посилює тиск на Брюссель напередодні вирішального саміту наступного тижня".

Проросійський прем'єр-міністр Віктор Орбан попередив, що лідери ЄС можуть не досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство з Україною. Він наголосив, що це питання не повинно бути включено до порядку денного саміту.

"Політика розширення Європейського Союзу повинна залишатися об'єктивним процесом, заснованим на правилах і ефективності. Початок переговорів про членство з Україною має базуватися на консенсусі між державами-членами Європейського Союзу. Умов для цього сьогодні немає", - йдеться в резолюції парламенту.

Також у документі сказано, що лідери ЄС повинні спочатку провести ретельну оцінку того, як можливе членство України вплине на політику згуртованості та сільськогосподарську політику всередині блоку, від якої бідніші члени ЄС, включаючи Угорщину, є одними з головних бенефіціарів.

Орбанвійна в Україніросія окупантивступ в ЄС

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