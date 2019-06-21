ПОЛІТИКА НОВИНИРазом з тим на сайті "Слуги народу" немає інформації про цих кандидатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Партія Зеленського подала до ЦВК всіх кандидатів-мажоритарників, але досі їх не оголосила
Партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах
Фото: "Укрінформ"
"Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидата в одномандатних округах. Наші юристи — герої", - йдеться у повідомленні прес-служби політсили у Facebook, інформують в "УП".
Зокрема повідомляється, що списки кандидатів в мажоритарних округах ще не готові.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія України 20 червня зареєструвала список політичної партії "Опозиційна платформа – за життя".
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21 06 2019 09:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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