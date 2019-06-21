Партія Зеленського подала до ЦВК всіх кандидатів-мажоритарників, але досі їх не оголосила Партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах

Разом з тим на сайті "Слуги народу" немає інформації про цих кандидатів.

Фото: "Укрінформ"

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