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Партія Зеленського подала до ЦВК всіх кандидатів-мажоритарників, але досі їх не оголосила

Партія "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів в одномандатних округах
Разом з тим на сайті "Слуги народу" немає інформації про цих кандидатів.
Партія Зеленського подала до ЦВК всіх кандидатів-мажоритарників, але досі їх не оголосила Фото: "Укрінформ"

"Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидата в одномандатних округах. Наші юристи — герої", - йдеться у повідомленні прес-служби політсили у Facebook, інформують в "УП".

Зокрема повідомляється, що списки кандидатів в мажоритарних округах ще не готові.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України 20 червня зареєструвала список політичної партії "Опозиційна платформа – за життя".

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21 06 2019 09:25
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