Партнерство США та Індії допоможе країнам конкурувати з Китаєм у сфері військового обладнання та штучного інтелекту – Reuters

Сполучені Штати розпочинають партнерство з Індією.

Вашингтон хоче розгорнути більше західних мереж мобільного зв'язку на субконтиненті, щоб протистояти китайській компанії Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL), запросити більше індійських фахівців з комп'ютерних мікросхем до США, а також заохотити компанії з обох країн до співпраці у сфері військового обладнання, як-от артилерійські системи, повідомляє Reuters.

Проте Білий дім зіштовхнувся з важкою битвою на кожному фронті, включаючи американські обмеження на передачу військових технологій і візи для робітників-іммігрантів, а також давню залежність Індії від москви в питаннях військової техніки – проблеми, які він сподівається тепер вирішити.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван і його індійський колега Аджит Довал провели зустріч із високопосадовцями обох країн у Білому домі, щоб запустити американсько-індійську ініціативу щодо критично важливих і нових технологій.

"Великий виклик, який кидає Китай – його економічна практика, агресивні військові дії, намагання домінувати в галузях майбутнього і контролювати ланцюги поставок майбутнього, мають глибокий вплив на мислення у Делі", – сказав Салліван.

"Це ще одна велика фундаментальна частина загальної стратегії, спрямованої на те, щоб поставити весь демократичний світ в Індо-Тихоокеанському регіоні в сильне становище... Це стратегічна ставка двох лідерів на те, що створення глибшої екосистеми між Сполученими Штатами та Індією буде служити нашим стратегічним, економічним і технологічним інтересам", – додав він.

Індія розчарувала Вашингтон своєю участю у військових навчаннях з росією і збільшенням закупівель сирої нафти в рф, що є ключовим джерелом фінансування війни кремля проти України. Але Вашингтон підтримує більш жорстку позицію Індії щодо Китаю.

Нова ініціатива також передбачає спільні зусилля в галузі космосу і високопродуктивних квантових обчислень.

Компанія General Electric Co (GE.N), тим часом, просить уряд США про дозвіл на виробництво реактивних двигунів разом з Індією, які будуть використовуватися в літаках, що експлуатуються і виробляються в Індії, згідно з повідомленням Білого дому, який заявляє, що наразі триває розгляд цього питання.

Нагадаємо, що Вашингтон призупиняє експортні ліцензії для китайської Huawei.

Також сьогодні писали, що генсек НАТО наголошує на важливості співпраці НАТО з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні.