Парубій ініціював власний допит і прибув у САП на зустріч з прокурором
"Голова Верховної Ради сьогодні невідкладно ініціював проведення допиту у цьому кримінальному провадженні і прибув на зустріч до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка веде цю справу", - йдеться в повідомленні прес-секретаря Парубія Андрія Ковальова.
За його словами, звільнений працівник Апарату Верховної Ради у своїй заяві стверджує, що підрозділ Апарату ВРУ, який був утворений у 2002 році, створювався незаконно.
"Підкреслю - йдеться про 2002 рік. Андрій Парубій не має відношення до створення жодних підрозділів Верховної Ради України, зокрема і у 2002 році", - додав Ковальов.
Прес-секретар висловив думку, що "це типовий приклад інформаційної атаки на Андрія Парубія".
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.
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