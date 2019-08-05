Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Парубій ініціював власний допит і прибув у САП на зустріч з прокурором

Напередодні стало відомо, що НАБУ завело на спікера ВР справу про нецільове використання коштів
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій ініціював свій же допит і прибув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для зустрічі з прокурором у справі про нібито нецільове використання коштів.
Парубій ініціював власний допит і прибув у САП на зустріч з прокурором Андрій Парубій. Фото: parubiy.org

"Голова Верховної Ради сьогодні невідкладно ініціював проведення допиту у цьому кримінальному провадженні і прибув на зустріч до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка веде цю справу", - йдеться в повідомленні прес-секретаря Парубія Андрія Ковальова.

За його словами, звільнений працівник Апарату Верховної Ради у своїй заяві стверджує, що підрозділ Апарату ВРУ, який був утворений у 2002 році, створювався незаконно.

"Підкреслю - йдеться про 2002 рік. Андрій Парубій не має відношення до створення жодних підрозділів Верховної Ради України, зокрема і у 2002 році", - додав Ковальов.

Прес-секретар висловив думку, що "це типовий приклад інформаційної атаки на Андрія Парубія".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 05 2019 19:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.