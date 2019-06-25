Посол США: ПАРЄ не має приймати у делегації росіян, які є під санкціями США чи ЄС

Парламентська асамблея Ради Європи не має приймати у делегації РФ росіян, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки чи Європейського Союзу

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні посол Вільям Тейлор, нагадав, що США виступали проти повернення росіян до зали ПАРЄ.

"Ми виступали проти повернення Росії до Ради Європи і ми свою позицію чітко висловлювали. На нас справили враження зусилля української команди в ПАРЄ, які вони доклали, щоб не дати Росії повернутися до цієї організації", — наголосив посол США, йдеться в "Громадське".

Напередодні, 25 червня українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.

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