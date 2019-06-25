ПОЛІТИКА НОВИНИТимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні посол Вільям Тейлор, нагадав, що США виступали проти повернення росіян до зали ПАРЄ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посол США: ПАРЄ не має приймати у делегації росіян, які є під санкціями США чи ЄС
Парламентська асамблея Ради Європи не має приймати у делегації РФ росіян, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки чи Європейського Союзу
Фото: Ірина Геращенко / facebook.com
"Ми виступали проти повернення Росії до Ради Європи і ми свою позицію чітко висловлювали. На нас справили враження зусилля української команди в ПАРЄ, які вони доклали, щоб не дати Росії повернутися до цієї організації", — наголосив посол США, йдеться в "Громадське".
Напередодні, 25 червня українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.
Читайте також: Росія не відпустить українських моряків
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 06 2019 18:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність
No articles