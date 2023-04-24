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ПАРЄ проведе дебати і ухвалить резолюцію щодо депортації українських дітей до росії

24 квітня 2023, 09:13
ПАРЄ проведе дебати і ухвалить резолюцію щодо депортації українських дітей до росії
Фото: Zaxid.net
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) планує провести дебати за терміновою процедурою та ухвалити резолюцію щодо депортації українських дітей до рф і тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомила заступниця члена української делегації Євгенія Кравчук.

"Вже прибула до Страсбурга, де увесь наступний тиждень працюватиму на весняній сесії ПАРЄ у складі потужної української делегації. Серед найбільш важливих для України пунктів порядку денного: дебати за терміновою процедурою та резолюція щодо примусового переміщення та депортації українських дітей до рф і тимчасово окупованих територій. З онлайн-зверненням до делегатів ПАРЄ із 46 країн виступить Перша леді України Олена Зеленська", - йдеться в пості

Водночас комітет із питань культури ПАРЄ, очолюваний Кравчук, планує провести слухання щодо неможливості участі атлетів, які представляють Росію та Білорусь, на Олімпіаді в Парижі.

акож плануються дебати із підготовки до 4-го саміту Ради Європи у Рейк’явіку, що відбудеться у травні цього року. Важливими стануть й слухання щодо ролі росії у зростанні напруги в Республіці Молдова. Практичне для нас значення матиме ухвалення резолюції щодо імплементації рішень ЄСПЛ", - написала депутат. 

На весняній сесії серед високоповажних гостей можуть виступити президент і міністр закордонних справ Ісландії, держави-господаря травневого саміту, а також - президент ЄСПЛ Сіофра О'Лірі.

"З нетерпінням чекаємо на презентацію щорічного звіту від комісара Ради Європи з прав людини пані Дуні Міятович, яка, до речі, нещодавно підготувала всеосяжний документ щодо порушень прав кримських татар. Цікаво, що пленарні засідання РЄ тимчасово відбуватимуться в головній залі Європейського парламенту, що пов'язано з реконструкцією Палацу Європи", - додала вона.

ПАРЄдепортація

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