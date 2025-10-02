Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПАРЄ схвалила створення Міжнародної комісії для компенсацій Україні за збитки від агресії рф

02 жовтня 2025, 09:49
ПАРЄ схвалила створення Міжнародної комісії для компенсацій Україні за збитки від агресії рф
Фото: Zaxid.net
Цей крок відкриває нові можливості для притягнення агресора до відповідальності.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно підтримала проєкт Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до росії. 

Це рішення, ухвалене 84 голосами, має на меті забезпечити притягнення держави-агресора до відповідальності та відшкодування збитків, завданих Україні, її громадянам і юридичним особам.

Новий механізм дозволить Україні, а також постраждалим фізичним і юридичним особам подавати позови щодо шкоди, завданої війною. Рішення Комісії будуть остаточними та слугуватимуть правовою основою для компенсацій. Цей орган стане другим елементом міжнародного компенсаційного механізму після Реєстру збитків, який уже отримав понад 60 тисяч заяв від постраждалих.

У документі ПАРЄ наголошується, що росія має взяти на себе правові наслідки своїх протиправних дій, включно з порушенням міжнародного гуманітарного права, прав людини та Європейської конвенції з прав людини, і повністю відшкодувати всі збитки. Комісія доповнюватиме роботу Європейського суду з прав людини та майбутнього Спеціального трибуналу за злочин агресії.

Водночас ПАРЄ висловила жаль через відсутність чіткого механізму фінансування майбутніх компенсацій і закликала держави-члени працювати над створенням міжнародного компенсаційного фонду, зокрема за рахунок заморожених російських активів. Асамблея також підкреслила, що юрисдикція комісії не повинна обмежуватися подіями лише після 24 лютого 2022 року, адже війна Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував ПАРЄ за підтримку ініціативи. Наступні кроки включають затвердження тексту Конвенції Комітетом міністрів Ради Європи 22 жовтня та дипломатичну конференцію для підписання Конвенції, заплановану на 16 грудня в Нідерландах.

 
РосіяПАРЄ

