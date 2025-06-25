ПАРЄ ухвалила резолюції щодо прав людини та звільнення військовополонених у контексті війни в Україні
25 червня 2025, 16:53
Фото: Zaxid.net
Резолюція схвалює чіткі правові висновки Асамблеї
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила дві резолюції, які стосуються питання прав людини в контексті повномасштабної війни, а також звільнення військовополонених.
Про це повідомляє у Facebook Міністерство закордонних справ (МЗС) України.
"Ці документи є черговим потужним свідченням безкомпромісної підтримки ПАРЄ основоположних принципів міжнародного права, захисту прав людини, протидії безкарності та солідарності з народом України у боротьбі проти російської агресії", - пише МЗС.
Як пише МЗС, резолюція схвалює чіткі правові висновки Асамблеї, зокрема:
- визнання дій росії, білорусі та КНДР як акту агресії;
- фіксацію індивідуальної відповідальності політичного та військового керівництва цих держав;
- підтвердження факту незаконної окупації Криму та інших українських територій як грубого порушення міжнародного права;
- визнання депортацій, катувань, репресій та насильницьких зникнень як воєнних злочинів, злочинів проти людяності, а подекуди - як проявів геноциду.