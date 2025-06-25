ПАРЄ ухвалила резолюції щодо прав людини та звільнення військовополонених у контексті війни в Україні

Резолюція схвалює чіткі правові висновки Асамблеї

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила дві резолюції, які стосуються питання прав людини в контексті повномасштабної війни, а також звільнення військовополонених.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Ці документи є черговим потужним свідченням безкомпромісної підтримки ПАРЄ основоположних принципів міжнародного права, захисту прав людини, протидії безкарності та солідарності з народом України у боротьбі проти російської агресії", - пише МЗС.

Як пише МЗС, резолюція схвалює чіткі правові висновки Асамблеї, зокрема: