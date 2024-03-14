Французький президент впевнений, що домовитися з росією по-хорошому не вийде, але вважає, що у ЗСУ недостатньо сил для військової перемоги.

Уряд Франції замислюється щодо відправки військ в Україну принаймні з минулого літа.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Заява президента країни Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну наприкінці лютого шокувала багатьох у Європі, але не інших топ-чиновників Франції, пише ЗМІ.

Журналісти додають, що таку можливість обговорювали в обстановці найсуворішої секретності ще на початку червня минулого року, а 12 червня її порушували на засіданні Ради оборони Франції.

Головною причиною таких розмов - це слабкість українських військ, яка і "викликала занепокоєння" Франції.

Ще влітку в Єлисейському палаці визнали, що у Києва справи йдуть не дуже добре і до того моменту, як кажуть джерела, сам Макрон уже відійшов від ідеї "дипломатичного шляху" припинення війни в Україні.

Вже цього року в ніч на 21 лютого, під час застілля у вузькому колі, Макрон оголосив свою готовність відправити війська в Україну.

"Ситуація в Україні, окупованій російськими військами ось уже 2 роки, погіршується і війна затягується. У будь-якому разі, прийдешньому року мені доведеться послати в Одесу кілька хлопців", - сказав францущький лідер.

А 5 днів потому Еммануель Макрон вперше публічно допустив можливість відправки західних військ в Україну.

Ця його заява стала для Франції "дипломатичною катастрофою", наслідки якої Єлисейський палац намагається мінімізувати досі, пише Le Monde

"Ініціатива французького президента, яку погано розуміють на міжнародному рівні, насилу знаходить розуміння і у самих французів", - пишуть журналісти.