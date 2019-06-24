Пасажирка Air Canada заснула в польоті і прокинулася на стоянці в закритому літаку
Історія Тіффані Адамс була опублікована її другом на сторінці Air Canada в Facebook, викликавши недовірливу реакцію читачів і питання до авіакомпанії, повідомляє AFP.
Згідно з повідомленням, Адамс летіла з Квебека в аеропорт Торонто. Під час польоту вона заснула, влаштувавшись на всіх трьох сидіннях, бо інших пасажирів на сусідніх місцях не було.
Вона прокинулася в "похмурій темряві", коли літак приземлився і вже був відбуксований в сторону від аеропорту після того, як пасажири і екіпаж висадилися.
"Я думала, що мені сниться кошмар", - розповіла вона.
Адамс зателефонувала подрузі, але зв'язок обірвався, коли акумулятор її телефону розрядився.
"Я намагалася зосередитися на своєму диханні і контролювати свою панічну атаку, коли намагалася зарядити свій телефон, підключаючись до кожного USB-порта, який могла знайти", - написала вона, але це виявилося марним, оскільки електрику в літаку було відключено.
Нарешті, знайшовши ліхтарик у кабіні, вона зуміла відкрити одну з дверей, але не змогла вийти з літака, оскільки перебувала на висоті 15 метрів.
Потім вона скористалася ліхтарем, щоб привернути увагу водія машини для перевезення багажу.
"Він в шоці питав, якого біса вони залишили мене в літаку. Мені було цікаво те ж саме", - сказала вона.
За словами Адамс, Air Canada вибачилася за цей інцидент, але відтоді вона мало спить і бореться з нічними жахами.
Air Canada повідомила, що розслідує цей епізод, але відмовилася повідомити додаткову інформацію.
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