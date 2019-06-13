Пашинський відреагував на слова Данилюка: У всіх арміях світу є бронемашин подібні до “Варти”
"Дійсно, останні роки Збройні сили України почали купувати СБА "Козак" та "Варта" з приблизно однаковими ТТХ, але за різною ціною. Ідея подібних машин народилася в арміЇ США під час війни в Афганістані, коли основні втрати були від підриву особового складу на фугасах та при обстрілах із засідок. Враховуючи цей досвід, зараз на озброєнні всіх армій світу стоять подібні автомобілі", - написав голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський у Facebook, відповідаючи на критику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Данилюка щодо неефективності на полі бою цієї бронемашини, яку виробляє ТОВ "Українська бронетехніка", йдеться в "Укрінформ".
У цьому зв'язку Пашинський рекомендує Данилюку "зібрати навколо себе фахових військових, які зможуть давати йому правильні поради".
Нагадаємо, напередодні Пашинський заявив, що парламент має дозволити Міністерству оборони України бути самостійним замовником послуг оборонного призначення без монополії спецекспортерів, аби у 2019 Україна могла отримати допомогу США у сфері безпеки на суму 125 мільйонів доларів.
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