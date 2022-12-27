Патологічна зневага до України та політична короткозорість – діагноз МЗС України на заяву Орбана

Заява прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стосовно того, що Україна зможе воювати лише за підтримки США, демонструє його патологічну зневагу до України та власну політичну короткозорість.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС України.

"Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців", – йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що угорському прем’єру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела свої окупаційні війська з території суверенної держави.

Нагадаємо, у різдв’яному інтерв'ю газеті Magyar Nemzet прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна начебто "може воювати лише доти, доки Сполучені Штати підтримують її. Україна має скласти зброю і після цього почати мирні переговори з росією".