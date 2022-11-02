Пекін-2022: у російської фігуристки Валієвої позитивний допінг-тест
Позитивний допінг-тест у російської фігуристки Каміли Валієвої офіційно підтверджений, передає Укрінформ.
Його взяли 25 грудня під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. 8 лютого (вже після командного турніру на Олімпіаді) акредитована лабораторія WADA у Швеції виявила у пробі Валієвої триметазидин, який є аналогом усім відомого мельдонію.
15-річну фігуристку відсторонили від змагань, але вона успішно опротестувала це покарання та отримала допуск до тренувань. Тепер Міжнародний олімпійський комітет (МОК) подав протест до Арбітражного спортивного суду Лозанни (CAS) з метою залишити в силі відсторонення.
Виїзна комісія CAS розгляне справу Валієвої не пізніше 15 лютого, тобто до старту особистого турніру фігуристок на Олімпіаді.
Наразі юридичних підстав відібрати у збірної ОКР «золото» командного турніру з фігурного катання немає. Розгляд цієї справи може тривати кілька місяців. Ймовірність того, що за його підсумками "золото" у ОКР таки відберуть, дуже висока. Також є висока імовірність, що Валієву не допустять до особистого турніру Олімпіади.
Нагадаємо, що російські фігуристи провалили тест на допінг на Олімпіаді-2022. Досі не відбулась церемонія нагородження після командного турніру фігуристів.
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