СПОРТ НОВИНИУкраїну представлять три фрістайлісти: Котовський, Абраменко і Окіпнюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пекін-2022: усіх українців допущено до кваліфікації в чоловічій акробатиці
Фото: Укрінформ
Усіх українців допущено до кваліфікації у фрістайлі в чоловічій акробатиці на Олімпіаді-2022. Україну представлять Дмитро Котовський, Олександр Абраменко, Олександр Окіпнюк, передає Укрінформ.
Старт першої кваліфікації – о 13:00, другої – о 13:45.
Збірна України не змогла виступити у командних змаганнях в акробатиці через коронавірус у Окіпнюка та Котовського, у жіночих стартах не брала участі Анастасія Новосад.
Як передавав Укрінформ, нашу країну у Пекіні-2022 представлятимуть 45 спортсменів, які змагатимуться у 12-ти видах спорту. Українці не виступлять лише у хокеї, керлінгу та ковзанярському спорті. Олімпіада-2022 пройде з 4 до 20 лютого.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 02 2022 11:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Тенісист Джокович прибув до Сербії після депортації з Австралії
- ФОТО Визначилася символічна збірна української баскетбольної Суперліги
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles