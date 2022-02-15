Пекін-2022: усіх українців допущено до кваліфікації в чоловічій акробатиці

Україну представлять три фрістайлісти: Котовський, Абраменко і Окіпнюк.

Усіх українців допущено до кваліфікації у фрістайлі в чоловічій акробатиці на Олімпіаді-2022. Україну представлять Дмитро Котовський, Олександр Абраменко, Олександр Окіпнюк, передає Укрінформ.

Старт першої кваліфікації – о 13:00, другої – о 13:45.

Збірна України не змогла виступити у командних змаганнях в акробатиці через коронавірус у Окіпнюка та Котовського, у жіночих стартах не брала участі Анастасія Новосад.

Як передавав Укрінформ, нашу країну у Пекіні-2022 представлятимуть 45 спортсменів, які змагатимуться у 12-ти видах спорту. Українці не виступлять лише у хокеї, керлінгу та ковзанярському спорті. Олімпіада-2022 пройде з 4 до 20 лютого.