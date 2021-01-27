Пекін не виключає застосування сили у відповідь на тайванський сепаратизм та іноземне втручання

"Щоб ефективно відреагувати на втручання іноземних сил, на нікчемну кількість сепаратистів, що виступають за незалежність Тайваню, і на їхні сепаратистські дії, ми не обіцяємо не застосовувати силу", - сказала Чжу Фенлянь.

Пекін не обіцяє відмовитися від застосування сили, коли йдеться про іноземне втручання і тайванський сепаратизм, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Центральне телебачення КНР із посиланням на представника канцелярії у справах Тайваню при держраді Чжу Фенлянь.

"Щоб ефективно відреагувати на втручання іноземних сил, на нікчемну кількість сепаратистів, що виступають за незалежність Тайваню, і на їхні сепаратистські дії, ми не обіцяємо не застосовувати силу", - сказала Чжу Фенлянь.

Вона додала, що навчання Народно-визвольної армії в районі Тайванської протоки - це серйозне попередження зовнішнім силам припинити втручання, а також застереження для сепаратистів відмовитися від провокацій.

Минулого тижня тайванська влада повідомила, що вісім бомбардувальників і чотири винищувачі ВПС КНР увійшли до південно-східної розпізнавальної зони ППО Тайваню. Після цього Держдепартамент США вимагав від Пекіна припинити тиск на Тайвань.

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