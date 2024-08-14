Китайська сторона проводить власне розслідування.

Китай проводить власне розслідування інциденту з ненавмисним пошкодженням судном під прапором Гонконгу газопроводу Balticconnector і сподівається на об’єктивний підхід всіх сторін до встановлення обставин цієї події.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Китайська сторона проводить розслідування цього інциденту на основі зібраних доказів і фактів", - сказав Лінь.

Він додав, що Китай завжди стверджував, що міжнародне співтовариство має зміцнювати співпрацю і спільно забезпечувати безпеку підводної інфраструктури.

"Китай сподівається, що всі сторони продовжуватимуть професійне й об’єктивне розслідування та спільними зусиллями забезпечать належне врегулювання інциденту", - підсумував речник.

Днями Китай визнав, що їхній корабель ненавмисно пошкодив газопровід Balticconnector.

Нагадаємо, що в ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців.

Ремонт пошкодженого газопроводу Balticconnector займе щонайменше п'ять місяців.