Пенсіонерам з великим стажем, які отримували малі зарплати, планують підвищити пенсії з першого липня

"Ми можемо сказати, що ми знайшли рішення, аби відновити справедливість… Всі процедурні рішення закріплюємо на найближчому засіданні уряду"

Кабінет міністрів України розробив механізм, який дозволить профінансувати підвищення пенсій тим пенсіонерам, які мають великий трудовий стаж, але, через те, що отримували низькі зарплати, мають низькі пенсії.

Відповідні зміни до пенсійної системи вже розроблені та прораховані. Їх збираються ухвалити на найближчому засіданні уряду, яке відбудеться 26 червня. У разі ухвалення відповідних змін, пенсії мають підвищити вже 1 липня, зазначив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає прес-служба Кабміну.

Відповідно до напрацьованого проекту, жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій. В середньому пенсія складатиме не менше 2 тисяч гривень.

"Ми можемо сказати, що ми знайшли рішення, аби відновити справедливість… Всі процедурні рішення закріплюємо на найближчому засіданні уряду", - повідомив Гройсман.

Раніше повідомлялось, що в уряді хочуть закріпити виплату так званої "13 пенсії", яку мають виплачувати перед новим роком. Також в уряді пропонували змінити формулу розрахунку пенсії для тих, хто вийшов на пенсію до 2010 року. Так при розрахунку розміру таких пенсій більшу роль матиме трудовий стаж.

Нагадаємо, що Конституційний Суд скасував мінімальний вік для виходу на пенсію за вислугою років.