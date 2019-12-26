Пенсіонерці, яка порвала бюлетені на виборах у Раду, дали два роки умовно
Про це йдеться у матеріалах судового реєстру, передає LB.ua.
Жінка прийшла на дільницю з подругою, але отримала на руки бюлетені, не проголосувала і спробувала піти з ними. Глава дільничної комісії попросила або проголосувати, або повернути бюлетені.
Замість цього жінка розірвала обидва бюлетені і кинула їх в урну для голосування. На виході з дільниці її зупинив поліцейський.
"Кинула порваний в урну. Думаю, чому хтось повинен за мене голосувати? Мені говорили, що йде голосування. Я думала за Зеленського. Читаю - немає. Я ще до пуття не бачу. Питаю, що робити? Мовчать. Порвала", - розповіла жінка спостерігачеві "Опори".
Суд визнав жінку винною у незаконному знищенні виборчої документації (ст. 158-2 Кримінального кодексу) і призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі умовно - з випробувальним терміном один рік.
Інцидент стався на ділянці 260898 в Івано-Франківську.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 24 грудня підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань.
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