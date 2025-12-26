Пентагон анонсував нові удари США по ІДІЛ у Нігерії

Там наголосили, що попереду ще багато чого, та подякували уряду Нігерії за співпрацю.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що США планують подальші удари по бойовиках Ісламської держави (ІДІЛ) у Нігерії.

Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter) у п’ятницю, 26 грудня, коментуючи останню операцію американських військ.

Гегсет підкреслив, що минулого місяця президент Дональд Трамп чітко заявив: вбивства невинних християн у Нігерії та інших країнах повинні бути припинені.

"Міністерство війни завжди готове, про що ІДІЛ дізналося сьогодні ввечері — у Різдво. Попереду ще багато чого... Вдячний за підтримку та співпрацю уряду Нігерії", - зазначив глава Пентагону.

Сам Трамп, коментуючи операцію, охарактеризував удар по бойовиках як "потужний і смертоносний".

Крім того, раніше Трамп наказав завдати удару по Іділ у Нігерії.