Пентагон відкликав акредитації більшості журналістів через відмову прийняти нові правила

Нові правила Міноборони обмежують пересування, забороняють спілкування з джерелами без дозволу та загрожують кримінальним переслідуванням.

Майже всі провідні американські журналісти, які висвітлюють діяльність Пентагону, залишили будівлю Міністерства оборони після того, як їхня акредитація була анульована через незгоду з новими правилами роботи.

Про це інформує газета The Washington Post, яка також потрапила під обмеження.

Як зазначається, журналісти відмовилися підписати нову політику Міністерства оборони, яка, зокрема, забороняє запитувати або отримувати навіть незасекречену інформацію без попереднього погодження з офіційними структурами, обмежує пересування територією Пентагону кількома коридорами та вимагає постійного носіння яскраво-червоних бейджів разом зі стандартними посвідченнями.

Серед ЗМІ, які втратили доступ: CNN, NBC, ABC, CBS, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Associated Press, Reuters, FOX News, Newsmax, а також інші провідні видання.

За словами колишнього журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша, єдиною мережею, яка публічно погодилася з новими умовами, стала One America News, відома своєю лояльністю до руху MAGA.

У Пентагоні пояснили нововведення "стандартами безпеки", які, за словами речника Шона Парнелла, вже діють на інших військових об'єктах США.

"Це базові, обґрунтовані правила, спрямовані на захист конфіденційної інформації, національної безпеки та працівників Пентагону", - заявив Парнелл.

Однак Асоціація преси Пентагону (АПП) попередила, що нова політика містить неявну загрозу кримінального переслідування журналістів, які висвітлюють чутливі питання оборони. Саме це стало причиною масової відмови від підписання документу.

"Це сумний день для свободи преси. Але я пишаюся тим, що ми трималися разом", - заявила Ненсі А. Юсеф, кореспондентка The Atlantic і одна з найвідоміших журналісток, які висвітлюють Пентагон.

Попри часткові переговори з медіа, позиція Міноборони залишилася жорсткою, що викликало серйозну стурбованість у журналістських колах і нову хвилю дебатів про межі між державною безпекою та свободою слова у США.