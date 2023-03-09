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ПОЛІТИКА

Пентагон блокує передачу доказів можливих військових злочинів росії до Гааги – ЗМІ

09 березня 2023, 10:38
Пентагон блокує передачу доказів можливих військових злочинів росії до Гааги – ЗМІ
джерело glavcom
Причина цьому – створення прецеденту для притягнення до відповідальності в майбутньому американців.

Міністерство оборони США виступає проти надання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів росії в Україні, зібраних їхніми спецслужбами, через страх створення прецеденту для притягнення до відповідальності в майбутньому американців.

Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання The New York Times.

За даними джерел NYT, докази американської сторони стосуються розслідування головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, розпочатого після повномасштабного вторгнення росії в Україну рік тому.

"Йдеться про рішення російських чиновників навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та викрадати тисячі українських дітей з окупованої території", – зазначає видання.

За даними NYT, 3 лютого Рада національної безпеки скликала засідання комітету керівників, щоб спробувати вирішити суперечку з обміном доказами, але міністр оборони Ллойд Остін вкотре заперечив.

Причина цьому – побоювання Пентагону створення прецеденту, який може допомогти прокласти шлях для переслідування американців. Решта адміністрації Джо Байдена, включно з розвідувальними службами, Державним департаментом і міністерством юстиції, виступає за надання суду доказів.

Проте, додають джерела NYT, сам Байден ще не ухвалив остаточного рішення.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди створять реєстр військових злочинів росії.

війнаПентагонГаагазлочини рф

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