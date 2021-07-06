ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМіноборони США розширює програму із залучення ракет повторного використання, насамперед Starship від компанії SpaceX, аби швидко перевозити вантажі по всьому світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пентагон хоче залучити ракети Starship до перевезення вантажів по світу
Програмою Rocket Cargo передбачається, що ракети Starship від SpaceX потенційно зможуть доправляти від 30 до 100 тонн вантажів
Фото: Ukrinform
Як зазначається, експериментальна військова програма Rocket Cargo вивчатиме й розвиватиме можливості посадки ракет на різноманітні нетрадиційні поверхні, логістику їх швидкого завантажування й розвантажування, а також скидання вантажів у місцях, де не можна здійснити посадку, повідомляє Голос Америки.
На це повітряні сили просять виділити 50 мільйонів доларів з державного бюджету, пише USA Today. Гроші підуть на співпрацю зі SpaceX та корпорацією Exploration Architecture (XArc).
Програмою Rocket Cargo передбачається, що ракети Starship від SpaceX потенційно зможуть доправляти від 30 до 100 тонн вантажів.
Ідея використання кораблів для перевезень вигідна тим, що вони можуть перевезти вантаж і навіть потенційно людей в будь-яку точку планети менш як за годину, підсумовує видання.
Як повідомлялося, компанія SpaceX подала до Федеральної комісії зі зв'язку США проєкт першого орбітального польоту корабля Starship.
Планується, що перший ступінь апарату, який стартує в Техасі, сяде в море відносно неподалік місця запуску, а другий - зробить майже повний виток навколо планети та приземлиться на Гаваях.
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