Пентагон і NASA шукають альтернативи SpaceX на тлі ворожнечі Трампа з Маском – WP

Представники NASA були стривожені погрозами Маска припинити польоти космічного корабля Dragon

Спочатку чиновники NASA і Пентагону дивилися на сварку Дональда Трампа з мільярдером Ілоном Маском, як на захопливе шоу. Але щойно Маск закликав до виведення з експлуатації космічного корабля Dragon, "це стало справді жахливим" і перетворилося на реальну проблему.

Про це пише The Wasington Post.

Як зазначив колишній співробітник космічного агентства, його раптова погроза в соціальних мережах відрізати NASA доступ до орбітальної космічної станції, яка обійшлася NASA приблизно в 100 мільярдів доларів за час свого існування, "перейшла межу".

"Коли ви розумієте, що він готовий усе закрити просто імпульсивно, така поведінка і залежність від нього небезпечні. Я можу сказати, що в NASA панує глибока стурбованість", - заявив він.