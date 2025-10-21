Пентагон із сарказмом відповів на запитання про краватку Ґегсета з кольорами російського прапора

Як пише агенція, аксесуар Ґегсета одразу отримав схвальні відгуки від російських чиновників.

Журналісти HuffPost запитали представників Пентагону, чому міністр оборони Піт Ґегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі носив краватку з червоними, білими та синіми смугами — у тому ж порядку, що й кольори російського прапора.

За даними видання, у відповідь на запит видання головний речник Пентагону не стримався від сарказму.

"Його мама купила йому цю краватку — і це патріотична американська краватка, ідіоте", — сказав він.

Як пише агенція, аксесуар Ґегсета одразу отримав схвальні відгуки від російських чиновників і навіть офіційного агентства ТАСС.

Інший речник оборонного відомства, Кінгслі Вілсон, додав у заяві, що Ґегсет — "патріот, який шанує свою країну і прапор", а критика з боку "лівого HuffPost" лише "свідчить про упередженість".

"Якщо любити свою країну настільки, щоб представляти її з голови до ніг, є злочином, то вважайте міністра Ґегсета винним", — зазначив Вілсон.

HuffPost також нагадав, що Ґегсет часто носить речі, створені з елементів американського прапора, і запитав, чи знайомий він із кодексом прапора США, який забороняє використовувати прапор як одяг. Пентагон коментаря з цього приводу не надав.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт різко зреагувала на питання про місце зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера кремля владіміра путіна.