Пентагон: країни "Рамштайну" вже передали Києву військової допомоги на $126 млрд

Вже сьогодні, 9 січня, має розпочатись зустріч у форматі Рамштайн у Німеччині.

США і союзники з Контактної групи з питань оборони України загалом вже виділили Україні більше $126 млрд військової допомоги.

Таку цифру навела на пресбрифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні США, а також наші союзники й партнери спільно виділили понад $126 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки від моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року",- заявила представниця оборонного відомства США.

Вона додала, що завдяки роботі коаліцій можливостей Контактна група грає вирішальну роль у зміцненні обороноздатності України та створенні надійних сил стримування для захисту від потенційної агресії в майбутньому.

На зустрічі "Рамштайн" в четвер, уточнила Сінгх, обговорюватимуться безпосередні потреби України на полі бою, а також довгострокові оборонні проєкти.

За словами представниці Пентагону, учасники засідання зосередяться на ключових можливостях, які потрібні Україні, зокрема, системах ППО, артилерійських боєприпасах і бронетехніці, а також зусиллях щодо зміцнення оборонно-промислової бази.

Також відомо, що Остін вирушив на фінальну зустріч "Рамштайн" як глава Пентагону.